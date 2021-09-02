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Doğalgaza yüzde 15 zam! Mesken tarifesi sabit kaldı

Doğalgazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı

02.09.2021 - 18:27 | Güncelleme: ABONE OL
Doğalgaza yüzde 15 zam! Mesken tarifesi sabit kaldı
AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.

Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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