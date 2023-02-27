Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Adana'da bir araya geldi

HABERTURK.COM / AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.

Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulundu.

Şukri ve Çavuşoğlu'nun, basına kapalı görüşmenin ardından, Mısır'a ait yardım gemisi için Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenecek törene katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" dedi

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda (depremin sonuçlarıyla ilgili) bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Şukri, "Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum" dedi.

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