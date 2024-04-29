Son günlerde bazı yayın organlarda Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı yönündeki haberlere diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

Diplomatik kaynaklar edinilen bilgide, "Bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Bazı haber sitelerinde çıkan haberlerde Almanya, İtalya ve İspanya'nın Mayıs sonuna kadar Türk vatandaşlarına vize başvurularını kapattığı iddia edilmişti. Kaynaklar, başvurulardaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarktığı, başvuruya kapatılmanın söz konusu olmadığını duyurdu.

Bazı yayın organlarında yaralan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Temas edilen ilgili Büyükelçilikler vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir.

Almanya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Mart ayının başından bu yana Almanya'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'deki dış temsilciliklerinde yeni uygulamaya konulan randevu sistemi aynen uygulanmaya devam ettiği ifade edildi. Vize randevularının çok fazla olması nedeniyle vize başvuru tarihlerinin bildirilmesine ilişkin bekleme sürelerinin vize türüne bağlı olarak farklılık gösterdiği ve bekleme sürelerinin bazı vize türlerinde birkaç aya kadar sürdüğü belirtildi.

Bazı haber sitelerinde çıkan haberlerde Almanya, İtalya ve İspanya'nın Mayıs sonuna kadar Türk vatandaşlarına vize başvurularını kapattığı iddia edilmişti. Bu konuya ilişkin diplomatik kaynakların ardından Almanya Büyükelçiliği'nden de açıklama geldi.

Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapattığına dair Türk basınında bugün yer alan haberlere ilişkin açıklama: pic.twitter.com/PYLV6LLcsz — AlmanyaBE (@AlmanyaBE) April 29, 2024

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Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere kullanıldı;

"Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapattığına dair Türk basınında bugün yer alan haberlere ilişkin açıklama:

Mart ayının başından bu yana Almanya'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'deki dış temsilciliklerinde yeni uygulamaya konulan randevu sistemi aynen uygulanmaya devam ediyor. Bu sistem, tüm başvuru sahiplerine vize randevusu için kolayca kaydolma fırsatı sunuyor.

Bununla birlikte vize randevularının çok fazla olması nedeniyle vize başvuru tarihlerinin bildirilmesine ilişkin bekleme süreleri dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak farklılık göstermekte ve birkaç haftaya kadar, hatta bazı vize türlerinde birkaç aya kadar sürebilmektedir."