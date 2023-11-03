Kaçırılmak istenen paraya el konuldu! Polat çiftinin eski komşuları konuştu
Kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamıdna gözaltına alınan Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak çiftin yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi. Mahalle sakinlerinde bir de, "Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi" diye konuştu. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de soruşturma kapsamında Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira para kaçırılmaya çalışılırken ele geçirildi. Ankara'da düzenlenen operasyonla birlikte gözaltı sayısı 24 kişiye yükseldi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadelerinin alınmasına da bu akşam geçilmesi bekleniyor
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Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat'ın Ataşehir'de yaşadığı 3 katlı ev ile Engin Polat'ın anne ve babasının yaklaşık 5 yıl önce yaşadığı gecekondu havadan görüntülendi. Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu.
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DHA'da yer alan habere göre suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.
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Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu. Polat ailesinin yaşadığı evler havadan da görüntülendi.
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"DİLAN POLAT'I GELİN GELDİKTEN SONRA BURADA GÖRÜYORDUK"
Mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu" diyerek şunları söyledi:
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"Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Ama buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok. Kapının önünde sohbet ediyorduk."
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"Kendilerine ait araçları vardı. Sezgin ağabey ticari taksi işiyle uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Nakliye işiyle uğraşıyordu. Öyle çok kötü durumda değillerdi. Yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin ağabeyler taşındı buradan. Engin ondan da 1-2 sene önce taşındı. Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cepheyle, inşaat işiyle uğraşıyordu."
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"ONLARI SİZİN GİBİ MEDYADAN TANIYORUM"
Engin Polat'ın anne ve babasının yaşadığı evde kalan kiracı ise, "Kiracıyım, burada 3 yıldır oturuyorum. Onları sizin gibi medyadan tanıyorum. Eskiden müşterimdi gelip gidiyordu. Uydu işi yapıyordu öyle tanıştık. Bizden önce kızı oturdu. Daha önce kendisi oturuyordu. Kızından sonra bize kiraya verdi. 3 bin 500 lira kira ödüyorum" diye konuştu.
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KAÇIRILMAK İSTENEN 1 MİLYON 800 BİN LİRAYA EL KONULDU
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira paranın dün bir bayiden Kübra Doğan’ın hesabına aktarıldığı bilgisi üzerine operasyonlar Ankara’ya sıçradı. Gözaltı sayısı 24 olurken 8 kişinin ifadesi tamamlandı.
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dilan ve Engin Polat şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18’i yakalanmıştı. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz’ın teslim olduğu öğrenildi. Dosya kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21 oldu. Engin Polat’ın anneannesi dün serbest kalmıştı.
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OPERASYONLAR ANKARA’YA SIÇRADI
Yaşanan gelişme sonrası operasyon Ankara’ya sıçradı. Polat şirketlerinin Ankara’da bayilik verdiği Dipomed Medikal’den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarım yapıldığı tespit edildi. Banka görevlileri durumu fark edince polise bilgi verildi. Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık 4 kişi için gözaltı kararı verdi. Dipomed Ankara bayisi Gözde B. eşi İsmail B., Mustafa Ö. ile Kübra D. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 24 oldu.
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"PARA POLAT ÇİFTİNİN"
Parayı Mustafa Özalp’ın kız arkadaşı Kübra Doğan’ın hesabına aktardığı öne sürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde paranın Polat çiftine ait olduğunu iddia ettiler.
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8 KİŞİNİN İFADESİ TAMAMLANDI
Gözaltına alınanlardan 8 şüphelinin ifadesinin alındığı da öğrenildi. Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadelerinin alınmasına da bu akşam geçilmesi bekleniyor.
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