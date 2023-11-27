Seçil Erzan soruşturması ile ilgili dikkat çeken açıklama: İlk şikayeti yapan müvekkilim

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Gündemden düşmeyen milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Seçil Erzan hakkında ilk suç duyurusunda bulunan kişiler arasında yer alan iş insanı Atilla Baltaş’ın avukatı Ümit Karadağ’dan açıklama geldi. Karadağ Erzan’ın iddianamede yer alan Baltaş hakkındaki iddialarının doğruyu yansıtmadığını söyledi.

"FAİZ GETİRİLİ TEK BİR HESABI YOK"

Avukat Karadağ açıklamasında öncelikle Baltaş’ın faizle para sattığı iddiasına cevap verdi: “Atilla Baltaş uzun yıllardır ticaretle uğraşan bir iş insanı olmasına ve birçok banka ile çalışmasına rağmen tek bir bankada dahi faiz getirili hesaba para yatırmamış, faiz geliri elde etmemiştir. Bu hususta bankalardaki gerek şahsi gerekse de şirketleri adına açılan hesapları incelendiğinde gerçek kolaylıkla anlaşılabilir. Bu da müvekkilimin faiz konusundaki hassasiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Müvekkilim parayı Erzan’a faiz getirisi için vermemiştir, özel kişilere tanınan ve bankanın üst düzey yönetimi ile yönlendirilen sözde Fatih Terim ile başlayan fon getirisi beklentisiyle verilmiştir.”

ARDA TURAN KONUŞMASINDA

Mağdurlardan Arda Turan’ın dosyasına sunmuş olduğu ve Seçil Erzan’ın tutuklanmasından bir gün önce kaydedilen ses kayıtlarındaki detaya dikkat çeken Karadağ, "Ses kaydında Arda Turan, Seçil Erzan'a ’Atilla Baltaş’ parasını soruyor. Seçil Erzan da 'O adamcağız ana parasını yarısını 4’de 3’ünü falan almıştır' şeklinde kaçamak ve yine gerçeğe aykırı cevap vermiştir. Sırf bu husus müvekkilin yönlendirilmiş ifadede belirtildiği şekliyle değil şikayete konu dilekçesindeki gibi parasını alamadığını ispat etmiştir.” dedi.

ERZAN NE İFADE VERMİŞTİ?

Seçil Erzan’ın soruşturma kapsamında alınan ve iddianameye giren ifadesinde Atilla Baltaş hakkındaki iddialara şöyle cevap vermişti; “Atilla Baltaş benden verdiği paraları katbekat faizle almıştır. Ben Atilla Baltaş'ın bana verdiği oranın çok üzerinde 1.000.000 USD parayı kendisine ödedim. Ayrıca Atilla Baltaş'tan kesinlikle fon adı altında para almadım. Tam olarak Atilla Baltaş'tan faiziyle para satın aldım. Çünkü fon adı altında ikna ettiğim insanlara para ödemek zorundaydım. Fakat Atilla Baltaş bana verdiği parayı yüzde 50 faiziyle geri almıştır.

Kesinlikle beni mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla benden bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada birtakım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Atilla Baltaş'a verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak Cizre'ye mart ayı içerisinde beni kaçırmak için uçak bileti almıştı. Daha doğrusu bana zorla Şırnak Cizre'ye telefonla uçak bileti aldırmıştır. Ben o sırada müştekilerden para da toplamıştım. Atilla Baltaş o paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti.”