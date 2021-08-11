DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderetörlüğünde Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtlıyor...

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