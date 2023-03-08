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Depremden etkilenen vatandaşların nüfus işlemleri için açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır" denildi.

Giriş: 08.03.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Depremden etkilenen vatandaşların nüfus işlemleri için açıklama
HABERTURK.COM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşların yerleşim yeri adres değişikliği işlemleri için açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen “karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler”e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."

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