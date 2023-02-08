Deprem yaşanan illerde beklenen hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından felaketi yaşayana kentlerde beklenen hava durumunu açıkladı.
Buna göre yarın parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiği bölgede sıcaklıkların gece eksi 10 gündüz ise 11 derece arasında olacağı kaydedildi.
İşte depremin vurduğu 10 kentte hava durumu:
Malatya: -10/-4 Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş: -6/4 Az bulutlu
Adıyaman: -3/6 Parçalı bulutlu
Diyarbakır: -3/6 Parçalı bulutlu
Osmaniye: -3/10 Az bulutlu
Gaziantep: -3/5 Parçalı bulutlu
Şanlıurfa: -2/8 Parçalı bulutlu
Adana: 1/11 Az bulutlu
Kilis: -3/7 Az bulutlu
Hatay: -3/11 Az bulutlu