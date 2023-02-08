Deprem yaşanan illerde beklenen hava durumu!

Buna göre yarın parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiği bölgede sıcaklıkların gece eksi 10 gündüz ise 11 derece arasında olacağı kaydedildi.

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