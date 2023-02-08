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Deprem yaşanan illerde beklenen hava durumu!

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde etkilenen 10 ildeki hava durumu raporu açıklandı. Buna göre yarın parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiği bölgede sıcaklıkların ise gece eksi 10 gündüz ise 11 derece arasında olacağı kaydedildi

Giriş: 08.02.2023 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem yaşanan illerde beklenen hava durumu! MGM hava durumu raporu ile deprem bölgelerinde hava nasıl olacak, yağışlı mı?
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından felaketi yaşayana kentlerde beklenen hava durumunu açıkladı.

Buna göre yarın parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiği bölgede sıcaklıkların gece eksi 10 gündüz ise 11 derece arasında olacağı kaydedildi.

İşte depremin vurduğu 10 kentte hava durumu:

Malatya: -10/-4 Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş: -6/4 Az bulutlu

Adıyaman: -3/6 Parçalı bulutlu

Diyarbakır: -3/6 Parçalı bulutlu

Osmaniye: -3/10 Az bulutlu

Gaziantep: -3/5 Parçalı bulutlu

Şanlıurfa: -2/8 Parçalı bulutlu

Adana: 1/11 Az bulutlu

Kilis: -3/7 Az bulutlu

Hatay: -3/11 Az bulutlu

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