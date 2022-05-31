Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre, Kütahya Gediz'den 18:45'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem endişeye neden oldu.