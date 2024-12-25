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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ | 25 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu! 25 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 25 Aralık tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. AFAD verilerine göre, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Aralık 2024 son dakika depremler sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 07:38 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:20
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        • 1

          Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte, 25 Aralık 2024 Çarşamba son dakika depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:25'te Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 8.04 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          GAZİANTEP'TE DEPREM

          AFAD'IN internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:25'te Gaziantep ili Nurdağı ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen sarsıntının derinliği ise 7.05 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 4

          DENİZLİ’DE DEPREM

          AFAD'IN internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:06’da Denizli’nin Pamukkale ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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