AFAD'dan alınan son dakika deprem verilerine göre saat 18:41'de Elazığ Kemaliye merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 7.52 kilometre olarak duyuruldu

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