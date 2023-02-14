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İskenderun'da yağmacılara linç girişimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma, cinsel taciz ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrolüne getirildiği hastanede linç edilmek istendi

Giriş: 14.02.2023 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi
Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi
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DHA

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma, cinsel taziz ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrolüne getirildiği hastanede linç edilmek istendi.

DHA'da yer alan habere göre polisin geniş güvelik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 6'sı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem enkazlarında ve terk edilen iş yerlerini yağlamadığı, depremzedelere cinsel istismarda bulunduğu ve hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin yağmacı olduğunu fark edenler linç girişiminde bulundu.

Buradakiler polislerin arasında binaya getirilen şüphelilere tekme yumruk saldırdı. "Sizin yaptığınız hainlik, insanların durumundan faydalanmaktır" diye tepki gösterenler güçlükle engellendi. Şüpheliler güvenlik çemberine alınarak sağlık kontrolünden geçirilip, İskenderun Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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