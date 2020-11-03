DHA

İzmir'de deprem bölgesinde korkutan anlar yaşandı. Kentte sabah saatlerinde 91 saat kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in çıkarıldığı Rıza Bey Apartmanı yanındaki binada büyük panik yaşandı.

Olayda, Rıza Bey Apartmanı'na yakın bir bina yan yattı. Bu sırada ise binada bulunan bazı kişiler kendini dışarı attı.