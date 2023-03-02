Motosikletli kurye Serdal Alp, 10 yıldır işini severek yaptığını anlattı. Yaptıkları işin tehlikeli olduğunu aktaran Alp, siparişi zamanında yetiştirme kaygısıyla ellerinden geldiğince hızlı hareket ettiklerini söyledi.
Çok sayıda ili etkileyen depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını, bazı yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Alp, her şeye rağmen işlerinin başında olduklarını belirtti.
Kovid-19 sürecinde de özveriyle çalıştıklarını hatırlatan Alp, "asrın felaketi"nde de görevlerinin başında olduklarını söyledi.