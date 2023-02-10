Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kırklareli kıyılarının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL 2°C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK -3°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 3°C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA -11°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu