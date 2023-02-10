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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Orta Karadeniz çevreleri kar yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Deprem bölgesinde hava parçalı bulutlu olurken, hava sıcaklıkları 0 derece civarında seyrediyor.

Giriş: 10.02.2023 - 07:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kırklareli kıyılarının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 2°C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK -3°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 3°C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -11°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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