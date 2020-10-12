Bozburun açıklarında içinde sığınmacıların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre ekipler, 14 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.