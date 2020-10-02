İHA

Mersin'de edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ne bir araçla gelen 4 kişiden silahlı olan biri kişi, Seher Özkurt'un (33) oturduğu sitenin 9. katına çıktı. Silahlı kişiyi karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi.

KATİL OTOMOBİLE BİNİP KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre buraya kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Özkurt'u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen ve içinde en az 3 kişinin olduğu öğrenilen otomobile binerek kaçtı.

ARACIN PLAKASI BELİRLENDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN BAZILARI YAKALANDI

Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra içindeki bazı şüphelilerle birlikte Adana'da yakalanırken, Seher Özkurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.