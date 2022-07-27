Dehşet anı kamerada! 2 kişiyi böyle ezdi!

Şanlıurfa'da, dün sabah saatlerinde, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda kan donduran bir kaza meydana geldi.

Kent merkezinden Karaköprü ilçesi yönüne giden Abdurrezzak S. yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, önünde giden Halil Mermertaş'ın kullandığı motosiklete çarptı.

DHA'da yer alan habere göre devrilen motosiklet, kamyonun altında kaldı. Kazada motosikletin sürücüsü Halil Mermertaş (50) ile yanındaki Suriye uyruklu Yusuf El Hasan (40) hayatını kaybetti.

Kaza, trafikteki bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sonrası çevredekilerin yardıma koşup trafiği durdurmaya çalıştığı yer aldı.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Abdurrezzak S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.