Araç alev topuna döndü! Dehşet anı!

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Zafer Samancı'nın haberine göre olay Konya'nın Ilgın ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 60 yaşındaki sürücü Mehmet Şen, aracında sigara içmek için çakmağını yaktı. Araç bir anda alev alıp yanmaya başladı.

AMBULANLA HASTANEYE KALDIRILDI

Neye uğradığını şaşıran Şen, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Mehmet Şen olay yerine gelen ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı kısa sürede söndürdü. Yapılan ilk incelemede LPG’li araçta gaz kaçağı olduğu tespit edildi.