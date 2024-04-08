Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı: "Sana 10 milyon ceza kestim, ben Can Dalton"

"SANA 10 MİLYON CEZA KESTİM, BEN CAN DALTON"

İş yeri sahibi Onur Zorlu’nun polise verdiği ilk ifadesinde bir kişinin arayarak 'Sana 10 milyon ceza kestim. Ben Can Dalton’ dediğini söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, iş yeri sahibi Zorlu’nun da verdiği bilgileri değerlendirerek şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.