ABD Boeing krizi bitmiyor! Yolcu uçağının motor kapağı düştü
ABD'nin Denver kentinden Houston kentine sefer yapmak üzere kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının motor kapağı düştü. Uçak, Denver'a geri döndü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
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ABD'de Denver-Houston seferi yapan yolcu uçağının motor kapağı yerinden çıkarak, kalkış sırasında kanat flapına çarptı.
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Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737-800" model yolcu uçağında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.
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Açıklamaya göre, Southwest Airlines firmasının Denver-Houston seferini yapan uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı.
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Southwest Airlines, olay sonrasında uçağın güvenli şekilde Denver'a geri iniş yaptığını ve Houston yolcularının başka bir uçağa bindirildiğini bildirdi.
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AYNI MODEL UÇAĞIN MOTORUNDA YANGIN ÇIKMIŞTI
Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.
FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.