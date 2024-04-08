Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
Bayramda evlerden eksik olmayan tatlıdan uzak duramayanlar için yapılan öneri "Tatlı istediği geldiğinde dişinizi fırçalayın" yönünde. Uzmanlar, diş fırçalamanın ağızdaki tat değişikliği ve temizlik hissi nedeniyle tatlı yeme isteğini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Meyveleri süt ve yoğurtla tüketmenin ve iyi uykunun da tatlı yeme ihtiyacını azalttığı belirtiliyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi.
Yaklaşan bayram tatili sağlığımızı korumaya yönelik uyarıları da beraberinde getiriyor. Bunların en önemlilerinden birinin de bayramda aç olarak misafirliğe gidilmemesi olduğuna dikkat çekiliyor. Medical Park Antalya Kompleksi'nden Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan, "Bayram ziyaretlerinizi aç olarak yapmayın ve ziyaret öncesinde evinizde mutlaka sağlıklı alternatifler tüketin. Bu sayede tok gittiğiniz yerde karbonhidratı yüksek tatlı ve yüksek kalorili ikramları daha az tüketirsiniz" diyerek bayramı sağlıklı geçirmek isteyenlere yönelik önerilerini sıralıyor.Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan
İşte o öneriler:
DİŞ FIRÇALAMAK TATLI İSTEĞİNİ AZALTIR
Tatlı istediğinizde dişinizi fırçalayın. Diş fırçalamak ağızdaki temizlik hissi ile birlikte tatlı yeme isteğini azaltmaya yardımcı olabilir.
KAN ŞEKERİNİZİ KAHVALTI İLE DENGEDE TUTUN
Güne kahvaltı ile başlamanız halinde gün içerisinde kan şekeri seviyeniz dengede olacak, metabolizmanız yavaşlamayacak, tokluk süreniz uzayacak ve gün içerisinde gereksiz kalori alımınız olmayacaktır. Bu nedenle güne kahvaltı yapmadan başlamayın.
ÖĞÜNLERDEN ÖNCE SU TÜKETİN
Günde ortalama en az 2-2.5 litre su tüketin. Öğünlerden önce su tüketmeye özellikle dikkat edin. Su midede hacim kaplayarak iştah kontrolünü sağlayacak, tokluk sürenizi uzatacak ve daha az yemenize yol açacaktır.
TATLI İHTİYACINIZI AZALTMADA TARÇINDAN YARDIM ALIN
Tatlı ihtiyacınızı azaltmada tarçından yardım alın. Bu amaçla meyvelerin üzerine ve yoğurdun içine tarçın koyun. Tarçın kan şekeri seviyesini dengeleme özelliği ile tatlı yeme isteğinizi azaltabilir. Bayramda tatlı tercihiniz şerbetli çok yağlı tatlılar yerine ev yapımı hafif sütlü tatlılar ile meyve tatlıları olmalıdır.
GAZLI İÇECEKLER YERİNE AYRAN VE MADEN SUYU İÇİN
Gazlı ve şekerli içecekler yerine; ayran, maden suyu ve şekersiz ev yapımı taze sıkım meyve sularını tercih edin.
TOKLUK SÜRENİZİ TAM TAHILLI EKMEKLE ARTIRIN
Kahvaltıda tercihiniz beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek olsun. Böylelikle gün içerisindeki tokluk sürenizi uzatıp tatlı yeme ihtiyacınızı azaltabilirsiniz.
YİYECEKLERİ ÇOK İYİ ÇİĞNEYİN
Hızlı yemek yemeyin ve yiyecekleri çok iyi çiğneyin. Beyne tokluk sinyali yaklaşık 20 dakikada gider. Hızlı yemek yemeniz halinde beyne henüz tokluk sinyali gitmeden sofradaki her şeyi bitirmiş olursunuz. Yemeğinizi iyi çiğneyip yavaş yemeniz, iştah kontrolünüzü sağladığınız anlamına gelir.
GÜNDE 40 DAKİKA YÜRÜYÜŞ YAPIN
Fiziksel aktivitenizi artırın. Günlük 40-50 dakikalık yürüyüşler sindirim sitemi sağlığınızı koruyacaktır. Ramazan ayında uzun süren açlıkların ardından yavaşlayan metabolizmanız bu yürüyüşler ile hızlanacaktır.
PORSİYON KONTROLÜNÜ İHMAL ETMEYİN
Ramazan ayı boyunca metabolizma dinlenir. Hemen ardından gelen bayramda bol kalorili besinler tüketmek; hazımsızlık, şişkinlik, mide problemleri gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapmayı ihmal etmeyin.
GÜNDÜZ TATLIYI ABARTTIYSANIZ AKŞAM SALATA TÜKETİN
Gün içinde tatlıyı fazla kaçırdıysanız akşam öğününüzde salata ve sebze gibi daha hafif öğünleri tercih edin. Bunu yaparak gün içerisinde alınan toplam kalorinin dengelenmesini sağlayabilirsiniz. Buna karşın, akşam salata veya sebze tüketmenizin sabah yediklerinizin kalorisini ve vücutta yağ olarak depolanmasını engellemeyeceğini unutmayın.
GÜN İÇİNDE ARA ÖĞÜN TÜKETİN
Gün içinde uzun süre aç kalmak kan şekeri seviyesinde dengesizliklere neden olup tatlı krizine girmenize yol açabilir. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka ara öğün tüketmeniz gerekir. Bu ara öğünler sayesinde kan şekeri seviyeniz dengede kalır, tatlı ihtiyacınız baskılanır ve çabuk acıkmazsınız.
MEYVELERİ SÜT VE YOĞURTLA TÜKETİN
Ara öğünlerde meyve sağlıklı bir alternatiftir. Buna karşın meyveyi tek başına tüketmek yerine çok iyi protein kaynakları olan süt veya yoğurt gibi besinlerle tüketmek, kan şekeri seviyesinin ani yükselişine engel olacak ve dengede olan kan şekeri sayesinde tatlı ihtiyacınız azalacaktır.
DÜZENLİ PROBİYOTİK TÜKETİMİ TATLI İHTİYACINIZI AZALTABİLİR
Şeker isteği serotonin eksikliği ile artar. Probiyotik tüketimi ise bağırsaklardaki serotonin üretimini artırır. Artan serotonin, tatlı yeme isteğini azaltmaya yardımcı olacağı için gün içerisinde ev yapımı yoğurt, kefir ve ev yapımı turşu gibi probiyotik besin tüketimi çok önemlidir.
DÜZENLİ UYKUNUN ÇOK BİLİNMEYEN ETKİSİ
Düzenli uyku kişinin gün içerisindeki enerjisinin yerinde olmasını sağlar. Bu sayede vücut strese girmeyeceği için tatlıya daha az ihtiyaç duyulur. Az uyumak ise enerjimizi düşüreceği için tatlı yeme ihtiyacımızı tetikler.
TATLI İSTEĞİNDEN UZAKLAŞTIRAN TARİF
· 2 litre su
· 1 dilimlenmiş elma
· 2 çubuk tarçın
· 5-6 karanfil
· 2 dilim kök zencefil
· 2 dilim limon
· 5-6 yaprak taze nane
Tüm malzemeleri sabahtan 2 litre suyun içerisine koyup gün içerisinde tüketin.