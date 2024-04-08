Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın

Yaklaşan bayram tatili sağlığımızı korumaya yönelik uyarıları da beraberinde getiriyor. Bunların en önemlilerinden birinin de bayramda aç olarak misafirliğe gidilmemesi olduğuna dikkat çekiliyor. Medical Park Antalya Kompleksi'nden Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan, "Bayram ziyaretlerinizi aç olarak yapmayın ve ziyaret öncesinde evinizde mutlaka sağlıklı alternatifler tüketin. Bu sayede tok gittiğiniz yerde karbonhidratı yüksek tatlı ve yüksek kalorili ikramları daha az tüketirsiniz" diyerek bayramı sağlıklı geçirmek isteyenlere yönelik önerilerini sıralıyor.

Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan

İşte o öneriler:

Güne kahvaltı ile başlamanız halinde gün içerisinde kan şekeri seviyeniz dengede olacak, metabolizmanız yavaşlamayacak, tokluk süreniz uzayacak ve gün içerisinde gereksiz kalori alımınız olmayacaktır. Bu nedenle güne kahvaltı yapmadan başlamayın.

Tatlı ihtiyacınızı azaltmada tarçından yardım alın. Bu amaçla meyvelerin üzerine ve yoğurdun içine tarçın koyun. Tarçın kan şekeri seviyesini dengeleme özelliği ile tatlı yeme isteğinizi azaltabilir. Bayramda tatlı tercihiniz şerbetli çok yağlı tatlılar yerine ev yapımı hafif sütlü tatlılar ile meyve tatlıları olmalıdır.

Günde ortalama en az 2-2.5 litre su tüketin. Öğünlerden önce su tüketmeye özellikle dikkat edin. Su midede hacim kaplayarak iştah kontrolünü sağlayacak, tokluk sürenizi uzatacak ve daha az yemenize yol açacaktır.

Hızlı yemek yemeyin ve yiyecekleri çok iyi çiğneyin. Beyne tokluk sinyali yaklaşık 20 dakikada gider. Hızlı yemek yemeniz halinde beyne henüz tokluk sinyali gitmeden sofradaki her şeyi bitirmiş olursunuz. Yemeğinizi iyi çiğneyip yavaş yemeniz, iştah kontrolünüzü sağladığınız anlamına gelir.

Gazlı ve şekerli içecekler yerine; ayran, maden suyu ve şekersiz ev yapımı taze sıkım meyve sularını tercih edin.

GÜNDE 40 DAKİKA YÜRÜYÜŞ YAPIN

Fiziksel aktivitenizi artırın. Günlük 40-50 dakikalık yürüyüşler sindirim sitemi sağlığınızı koruyacaktır. Ramazan ayında uzun süren açlıkların ardından yavaşlayan metabolizmanız bu yürüyüşler ile hızlanacaktır.

PORSİYON KONTROLÜNÜ İHMAL ETMEYİN

Ramazan ayı boyunca metabolizma dinlenir. Hemen ardından gelen bayramda bol kalorili besinler tüketmek; hazımsızlık, şişkinlik, mide problemleri gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapmayı ihmal etmeyin.

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GÜNDÜZ TATLIYI ABARTTIYSANIZ AKŞAM SALATA TÜKETİN

Gün içinde tatlıyı fazla kaçırdıysanız akşam öğününüzde salata ve sebze gibi daha hafif öğünleri tercih edin. Bunu yaparak gün içerisinde alınan toplam kalorinin dengelenmesini sağlayabilirsiniz. Buna karşın, akşam salata veya sebze tüketmenizin sabah yediklerinizin kalorisini ve vücutta yağ olarak depolanmasını engellemeyeceğini unutmayın.

GÜN İÇİNDE ARA ÖĞÜN TÜKETİN

Gün içinde uzun süre aç kalmak kan şekeri seviyesinde dengesizliklere neden olup tatlı krizine girmenize yol açabilir. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka ara öğün tüketmeniz gerekir. Bu ara öğünler sayesinde kan şekeri seviyeniz dengede kalır, tatlı ihtiyacınız baskılanır ve çabuk acıkmazsınız.

MEYVELERİ SÜT VE YOĞURTLA TÜKETİN

Ara öğünlerde meyve sağlıklı bir alternatiftir. Buna karşın meyveyi tek başına tüketmek yerine çok iyi protein kaynakları olan süt veya yoğurt gibi besinlerle tüketmek, kan şekeri seviyesinin ani yükselişine engel olacak ve dengede olan kan şekeri sayesinde tatlı ihtiyacınız azalacaktır.

DÜZENLİ PROBİYOTİK TÜKETİMİ TATLI İHTİYACINIZI AZALTABİLİR

Şeker isteği serotonin eksikliği ile artar. Probiyotik tüketimi ise bağırsaklardaki serotonin üretimini artırır. Artan serotonin, tatlı yeme isteğini azaltmaya yardımcı olacağı için gün içerisinde ev yapımı yoğurt, kefir ve ev yapımı turşu gibi probiyotik besin tüketimi çok önemlidir.