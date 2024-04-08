Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da saldırı, saat 02.00 sıralarında, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Omar Şhabi bindiği taksiyle giderken içinde iki kişinin bulunduğu araç yollarını kesti. Aracın camından sarkan saldırgan taksiye doğru ateş açtı.

ARAÇTAN İNİP TEKRAR TETİĞE BASTI

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Taksi durunca saldırgan araçtan inerek ateş etmeye devam etti. Saldırıyı fark eden taksi şoförü geri giderken, saldırgan Şhabi’ye tabancayla bir kez daha ateş etti.