Niğde'de patates deposu göçtü! 2 işçi öldü, 3'ü ağır 4 işçi yaralı!
Niğde'de patates deposunda göçük meydana geldi. İşçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Edinilen ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 4 işçinin yaralı olduğu öğrenildi. Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü
Niğde'de, alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı.
İŞÇİLER KAÇMAYA ÇALIŞTI
AA'da yer alan habere göre durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu yüksek basınçla dışarı fırladı.
AFAD VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3'Ü AĞIR 4 YARALI
Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.