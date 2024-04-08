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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Niğde'de patates deposu göçtü! İlk bilgi: 2 ölü!

        Niğde'de patates deposu göçtü! 2 işçi öldü, 3'ü ağır 4 işçi yaralı!

        Niğde'de patates deposunda göçük meydana geldi. İşçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Edinilen ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 4 işçinin yaralı olduğu öğrenildi. Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:04
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        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
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        Niğde'de, alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı.

        İŞÇİLER KAÇMAYA ÇALIŞTI

        AA'da yer alan habere göre durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu yüksek basınçla dışarı fırladı.

        AFAD VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

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        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3'Ü AĞIR 4 YARALI

        Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

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