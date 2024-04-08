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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!

        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!

        Mardin'de, 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ters yöne giren otomobile, karşı yönden gelen TIR çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:16
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        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
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        Mardin'de kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerindeki Aydınlar konaklama tesisleri mevkiinde meydana geldi.

        OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre kendi şeridinde giden TIR, ters yöne giren otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Mehmet Esir Abay (42), Helin Abay (29), Berivan Abay (32), Alan Berken Abay (6) ve Şerzan Botan Abay (3) yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        3 YAŞINDAKİ ŞERZAN KURTARILAMADI

        Yaralılardan 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay, kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Görüntülerde; ters yöne giren otomobile, karşı yönden gelen TIR çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruluyor.

        TIR ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

        TIR şoförü ifadesi sonrası serbest bırakılırken, Abay'ın cenazesi de toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #mardin
        #Son dakika haberler
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