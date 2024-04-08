3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
Mardin'de, 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ters yöne giren otomobile, karşı yönden gelen TIR çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruluyor
Mardin'de kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerindeki Aydınlar konaklama tesisleri mevkiinde meydana geldi.
OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre kendi şeridinde giden TIR, ters yöne giren otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Mehmet Esir Abay (42), Helin Abay (29), Berivan Abay (32), Alan Berken Abay (6) ve Şerzan Botan Abay (3) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 YAŞINDAKİ ŞERZAN KURTARILAMADI
Yaralılardan 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay, kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde; ters yöne giren otomobile, karşı yönden gelen TIR çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruluyor.
TIR ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI
TIR şoförü ifadesi sonrası serbest bırakılırken, Abay'ın cenazesi de toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.