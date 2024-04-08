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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa maçı dış basında gündemde: Türkiye'de yine rezillik! - Futbol Haberleri

        Süper Kupa maçı dış basında gündemde: Türkiye'de yine rezillik!

        Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Dış basın Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı. İşte yazılanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 09:46 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:46
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        • 1

          Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da oynanan Galatasaray maçında sahadan çekilmesi, Avrupa basınında geniş yankı buldu.

        • 2

          L'EQUIPE/FRANSA

          "Fenerbahçe sözünü tuttu ve Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 50 saniye içinde sahadan çekildi."

        • 3

          THE SUN/İNGİLTERE

          "Fenerbahçe sözünden geri adım atmadı ve ezeli rakibi Galatasaray karşısında sahadan çekildi."

        • 4

          SPORT ITALIA/İTALYA

          "Leonardo Bonucci'nin formasını giydiği Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupa Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot ederek önce genç takımını sahaya sürdü, ardından da sahayı terk etti. Bu, Türkiye Süper Ligi'nde uzun süredir devam eden seyirci sorunlarının sonuncusuydu."

        • 5

          NOS / HOLLANDA

          "Türkiye Süper Kupası saçmalığı: Fenerbahçe genç takımını sahaya sürdü ve bir dakika sonra bıraktı"

        • 6

          ESPN / İSPANYA

          "Mauro Icardi 50 saniyede gol attı ve Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe sahadan çekildi. Galatasaray, Türkiye Süper Kupası'nı kazandı."

        • 7

          "RMC SPORT / FRANSA"

          "Türkiye Süper Kupası'nda çılgın sahne: Fenerbahçe üç dakikada sahayı terk etti, Galatasaray yedekleriyle antrenman yaptı."

        • 8

          EL DES MARQUE / İSPANYA

          "Türk futbolunda yaşanan son saçmalık. Fenerbahce tehdidini yerine getirerek 19 yaş altı takımını Galatasaray'a karşı Süper Kupa finaline çıkardı. Maç başladı, 50 saniye sonra Icardi golü attı ve Fenerbahçe sahayı terk etti!"

        • 9

          MARCA / İSPANYA

          "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için Süper Kupa'yı bir dakika sonra terk etti. Galatasaray daha oynamadan Süper Kupa şampiyonu ilan edildi ama Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmişlerdi bile!"

        • 10

          BILD / ALMANYA

          "Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finali, skor Galatasaray lehine 1-0 iken Fenerbahçeli oyuncuların ikinci dakikada sahayı terk etmesi nedeniyle başlama vuruşundan kısa bir süre sonra iptal edilmek zorunda kaldı. 50. saniyede Galatasaray forveti Mauro Icardi'den bir gol yemişlerdi. Kupa Galatasaray'ın oldu!"

        • 11

          SPORTSCHAU / ALMANYA

          "Türkiye Süper Kupası tam bir saçmalıkla sona erdi: Fenerbahçe, U19 oyuncularını Galatasaray karşısında sahaya gönderdi ve bir dakikadan biraz fazla bir süre sonra oyundan çekildi."

        • 12

          DE TELEGRAAF / HOLLANDA

          "Süper Kupa maçında Fenerbahçeli futbolcular yaklaşık bir dakika sonra sahayı terk etti. Mauro Icardi'nin Galatasaray adına attığı açılış golünün ardından ilk dakika içinde ezeli rakip Fenerbahçe'nin oyuncuları sahayı terk etti."

        • 13

          A BOLA / PORTEKİZ

          "Fenerbahçe 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkıyor, ilk dakikada gol yiyor ve sahayı terk ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonunda, ev sahibi takım taraftarlarının yabancı oyuncuların kutlamaları sırasında sahayı işgal ederek rakip oyuncularla fiziksel çatışmaya girdiği olayların ardından, kulüp başkanı bazı sert önlemler alacağı sözünü verdi ve bunu yerine getirdi."

        • 14

          DER SPIEGEL / ALMANYA

          "Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynadığı Süper Kupa finalinde U19 oyuncularıyla mücadele etti ve ani golü yedikten sonra sahayı terk etti."

        • 15
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