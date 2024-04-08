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        Haberler Gündem 3. Sayfa 30.kattan düşen Dilaray Karmaz'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme! - Son dakika haberler

        30.kattan düşen Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!

        İstanbul Esenyurt'ta 30.kattan düşerek hayatını kaybeden Dilaray Karmaz'ın şüpheli ölümünde sıcak bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Karmaz'ın kız kardeşi ile arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:47
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        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
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        Esenyurt'ta 25 yaşındaki Dilaray Karmaz’ın oturduğu rezidansın 30. katındaki evinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kız kardeşi ile arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DHA'nın haberine göre ilçede 39 katlı rezidansta önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre 30'uncu katta bulunan dairesinde yaşayan Dilaray Karmaz aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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        ADLİ KONTROL KARARI UYGULANDI

        Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay sırasında aynı evde bulunan Dilaray Karmaz’ın kız kardeşi L.B. Karmaz ile arkadaşı Z.İ.O.'yu gözaltına alındı.

        Yapılan soruşturmada olay öncesi üçlü arasında sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla ilgili tartışma yaşandığı, ardından Dilaray Karmaz’ın odasına gittiği öğrenildi.

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada ifadeleri alınan iki şüphelide olayın bir cinayet olmadığını, Dilaray Karmaz’ın odasında yalnız olduğunu söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü
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        #son dakika
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