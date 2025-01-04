ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık satış

ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi 20 Ocak'taki devir teslimden önce Ukrayna ve İsrail'e olan yardımlarını ve silah satışlarını artırma yoluna gidiyor. Ukrayna için geçtiğimiz pazartesi günü 2.5 milyar dolarlık yardım paketi açıklayan Biden yönetimi, İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışına hazırlanıyor.

Silah satışına AIM-120-8 AMRAAM gibi havadan havaya füzelerin ve saldırı helikopterlerinin dâhil olması bekleniyor. İsrail yönetimi geçtiğimiz aylarda ABD'nin İsrail'e örtük bir silah ambargosu uyguladığını iddia etmiş; 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump ise göreve gelir gelmez bu örtük ambargoyu kaldıracağını açıklamıştı.

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Axios'a konuşan kaynaklara göre 8 milyar dolarlık silah satışı tedrici olarak gerçekleşecek. ABD silahların bir kısmını 2025 yılında teslim ederken bir kısmının 2026 yılına kalması söz konusu. REKLAM İSRAİL-HUSİ GERİLİMİ İsrail, Lübnan'da ateşkesi sağladıktan sonra İran destekli Husilerin üzerine gideceğine dair birçok açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan açıklamalarda Husilere karşı ciddi bir saldırı planı hazırlandığı ifade edildi.

The Times'a konuşan bir İsrailli yetkili ise Husilere karşı doğrudan bir savaşa hazırlandıkların ifade ederek, tek seferlik operasyonlarla yetinmeyeceklerini belirtti.