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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü

        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü

        İstanbul Esenyurt'ta 24 yaşındaki Dilara K., 39 katlı binanın 30'uncu katından sitenin avlusuna düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:01
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        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü
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        İstanbul'da genç bir kız, 39 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt'un Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

        30. KATTAN AVLUYA DÜŞTÜ

        İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan 24 yaşındaki Dilara K. henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.

        Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve vatandaşlar, Dilara K.’yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemelerin ardından Dilara K.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #İstanbul Esenyurt
        #ölüm
        #sitede ölüm
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