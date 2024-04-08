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        Haberler Magazin Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Magazin haberleri

        Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

        İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:55
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          12 Ekim 2019'da nikâh masasına oturan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediklerini duyurmuştu.

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          İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, içinde aile fertlerinin yer aldığı bir cinsiyet partisi düzenledi.

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          Dilan Telkök - Berkay Hardal çifti, yuvarlak bir fanusun içine döktükleri suyun ardından mavi dumanların çıkması üzerine erkek bebeklerinin olacağını öğrendi.

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          "ÇOK DUYGUSALIM"

          Dilan Telkök, o anları "Bütün güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum bugün çok duygusalım" notuyla yayımladı.

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