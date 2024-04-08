Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle açıkladı
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12 Ekim 2019'da nikâh masasına oturan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediklerini duyurmuştu.
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İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, içinde aile fertlerinin yer aldığı bir cinsiyet partisi düzenledi.
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Dilan Telkök - Berkay Hardal çifti, yuvarlak bir fanusun içine döktükleri suyun ardından mavi dumanların çıkması üzerine erkek bebeklerinin olacağını öğrendi.
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"ÇOK DUYGUSALIM"
Dilan Telkök, o anları "Bütün güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum bugün çok duygusalım" notuyla yayımladı.