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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Dubai'de gerçekleştirilen iklim zirvesinde çekildiğini belirttiği, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile Müslüman ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu bir fotoğrafı gösteren Davutoğlu, bu fotoğrafın unutulmayacağını ve zihinlerde kalacağını söyledi.

Türkiye'nin, İsrail'e yönelik hiçbir müeyyide uygulamadığını savunan Davutoğlu, "Tatlı su solcularına, muhalefetten gelen bazı seslere de bakıyorsunuz, Hamas'ı da Filistinlileri de İsrail ile eşit tutan şeyler... Bu meseleyi hangi açıdan alırsanız alın, uluslararası hukuk, ahlaki, vicdani, tarihi açıdan da yüzde yüz Filistinliler haklıdır, yüzde yüz İsrailliler haksızdır. Haklının yanında olmayıp, haklıyla haksızı eşitleyen ister iktidar, ister muhalefet olsun hepsinin karşısında sesimizi gür bir şekilde çıkarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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İsrail'e gemilerle Türk limanlarından ticaret yapıldığını dile getiren Davutoğlu, salondakilere, "Gerekirse bu limanlara yürüyüp oraya giden malların önünde engel olmaya var mısınız? Ankara'dan Mersin'e, İzmir'e, bütün limanlara yürümeye var mısınız?" sorusunu yöneltti.

"Engelli" tabirini sevmediğini, "engel tanımayanlar" ifadesini kullandığını söyleyen Davutoğlu, "Engel tanımayan kardeşlerimizin mücadelesini, kararlılığını selamlıyorum. Gelecek-Saadet grubu olarak kardeşlerimizle omuz omuza olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 800 bin kişinin ampute olduğunu ve "engel tanımayanlar" arasına girdiğini vurgulayan Davutoğlu, ampute olanlarla ilgili alınan tedbirleri sordu.

Ahmet Davutoğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 89. yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, "Yerel seçimlerde inşallah çok sayıda kadın vatandaşımızı listelerimizde belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi olarak görmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

TORBA TEKLİF ELEŞTİRİSİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan, ekonomiye ilişkin torba teklife yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bu teklifi "yapısal reform" olarak değerlendirdiğini anımsattı.

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Teklifin "yapısal reform" olmadığını iddia eden Davutoğlu, "Torba yasada 'Gelir adaleti çok bozuldu. Ücretlilere imkanlar tanıyalım. Yıllardır milletin kanını sömüren rantiyeyi vergilendirelim' deselerdi, bir yapısal reform olurdu." görüşünü paylaştı.

Teklifte mali disiplin olduğunu ancak "hiçbir kamu tasarrufu bulunmadığını" öne süren Davutoğlu, "Maliye Bakanı'na sesleniyorum: Siz burada IMF kayyumu değilsiniz. Erdoğan 'IMF'ye borcumuzu ödedik' falan demesin. Şu anda Türkiye'de fiilen IMF kayyum rejimi var. Milletin kemerini sıkan, seçkin bir gruba servet dağıtan bir IMF rejimi var. Bizim, Gelecek-Saadet grubu olarak birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın hakları olacak." dedi.

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmede de bulunan Davutoğlu, "Asgari ücret açlık sınırının altında asla olamaz. En az 17 bin lira olması şarttır. Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir. Bu asgari ücretin yılda bir kere düzenlemesi ise zulümdür." düşüncesini dile getirdi.

"İSRAİL 75 YILDIR TERÖRİST"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise Necmettin Erbakan'ın, başbakanlığı döneminde, Özürlüler İdaresi Başkanlığını kurduğunu, şimdiki iktidarın burayı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne çevirdiğini, ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kuruluş haline getirdiğini hatırlattı.

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Erbakan'ın, engellilere verdiği önemin burada görüldüğünü aktaran Kaya, engellinin partisi, siyaseti olmayacağını, Mecliste uzlaşıyla engellilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini anlattı.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü olduğunu anımsatan Kaya, "Kadınların her alanda hak ettikleri temsiliyete ulaşması için geri durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

6 Temmuz'da parti gruplarını oluşturduklarını, gruplarının bu tarihten beri "yok sayılmaya çalışıldığını" iddia eden Kaya, "Sayın Meclis Başkanı'ndan ya da başka bir otoriteden, yani kimsenin babasının bostanından bağ talep etmiyoruz, sizlerin hakkınızı talep ediyoruz. Bu, Meclis Başkanımızın lütfu değil, yasaların, Meclis İçtüzüğünün verdiği bir görevdir." diye konuştu.

Filistin'in kanayan bir yara olduğunu, bu konuda iktidara çağrıda bulunmaya devam ettiklerini belirten Kaya, "İsrail 7 Ekim'de mi zalimleşti? İsrail 75 yıldır terörist, 75 yıldır zalim. Sizin aklınız yeni mi başınıza geliyor?" ifadesini kullandı.

Eğitimde, sağlıkta, sanayide, tarım ve hayvancılıkta işlerin iyiye gitmediğini savunan Kaya, her seçimin bir fırsat olduğunu dile getirerek, "31 Mart'ta, AK Parti'nin ampulünü söndürerek işe başlayacaklarını" söyledi.