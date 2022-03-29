Darpla suçlanan babayla ilgili akılalmaz karar!

İHA

Alınan bilgiye göre, Ankara’da yaşayan Yasemin Tuba Ç. (26), 2016 yılında Y.Ç. (30) ile evlendi. Çiftin 2017 yılında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

İHA'nın haberine göre, şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, 2019 yılında boşandı. Anne Yasemin Tuba Ç., çocuğunu alarak annesinin evine geri döndü.

ESKİ EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre, boşandıktan sonra baba Y.Ç. çocuğu A.Ç.’yi (5) 2021 yılının Temmuz ayına kadar sadece bir kez görmek istedi.

Temmuz ayında ikinci kez çocuğunu görmek isteyen baba, Yasemin Tuba Ç.’nin iddiasına göre bu görüşmede çocuğuna şiddet uyguladı. Yasemin Tuba Ç., çocuğunun vücudunun farklı bölgelerinde morluklar olduğunu söyledi. Hemen karakola giden kadın, eski eşinden şikayetçi oldu. Anne Yasemin Tuba Ç., daha sonra eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

5 AY KALA UZAKLAŞTIRMA KARARI BOZULDU

2021 yılında ise uzaklaştırma kararı dolmadan karar bozuldu. Uzaklaştırma kararının bitmesine 5 ay kala kararın bozulması ile şaşkına dönen Yasemin Tuba Ç., Y.Ç.’nin sürekli kendisini çocuğu ile tehdit ettiğini ileri sürdü. Kararın bozulmasının ardından hakim, pazar günü A.Ç. ile babası Y.Ç.’ye buluşma günü verdi. Bu kararın yanlış olduğunu ve kendisinin de evliliğinde eski eşi Y.Ç. tarafından şiddet gördüğünü iddia eden anne Tuba Ç., tekrar uzaklaştırma kararı verilmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

"ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR"

Çocuğu üzerinden tehdit edildiğini söyleyen Yasemin Tuba Ç., "Ben yaklaşık üç yıldır bu insanın kendisiyle gerek kendimce gerek evladım için uğraşıyorum. Ne psikolojik ne fiziksel şiddeti bitmiş durumda değil. Bana yaptığı eziyetler yetmezmiş gibi şimdi de beni evladımla yıkmaya çalışıyor. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Başvurmadığım yer kalmadı. Bir anne olarak yapabileceklerimin sınırı yok" dedi.

Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa Pazar günü babanın, çocuğunu almaya geleceğini söyleyen Tuba Ç., “Elimizde 6 gün süre var. Pazar gününe kadar sesimi duyuramazsam. Sesimi duyurmaya çalıştığım için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldiler. Uzmanlar eşliğinde çocuğumun ifadede alındı ve çocuk mahkemelerine yönlendirildi. Biz hakim beyin vermiş olduğu karara itiraz ettik bugün" ifadelerine yer verdi.

"BANA DA ŞİDDET UYGULADI"

Y.Ç.’nin sadece çocuğuna değil evli olduğu dönemlerde kendisine de şiddet uyguladığını söyleyen Tuba Ç., “Bana işkence boyutunda şiddet uygulayan bir insandı. Benim ayağımı kırdı. Ayağımı kırdığı zaman kayınbabam ve kendisi olayı adli vakaya çevirmemem için tehditler ettiler. Bu insanlar beni hep çocuğumla tehdit ettiler" şeklinde konuştu.