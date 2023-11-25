Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Amacımız herkesin kadına yönelik şiddette bilinç sahibi olmasıdır. Türkiye ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Her ne kadar medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kasıtlı kampanyaya karşı bu başarı gölgelenmeye çalışılsa da hanım kardeşlerimiz bunu iyi biliyor.

2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı kurduk. Bakanlığımızın her çalışmasını destekleyerek kadınların yanında yer aldığımızı gösterdik. Bazıları aile kavramını öne sürerek, kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya çalışıyor. Aile kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla toplumumuzun kilit taşıdır.

REKLAM

Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların, kadınların haklarını savunmakla ilgisi olmadığının farkındayız. Milli birliğimizi çökertme gayesi vardır. Aile, aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı en muhkem kalemizdir. Kadına veya çocuğa şiddetin olduğu birlikteliğin aile kavramının ruhuna ters olduğu ortadadır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI

Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme çalışmamızın parçası olarak görüyoruz. Kadınların tüm haklarının korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Bugünkü toplantımızın konusu olan kadına yönelik şiddetle mücadele, 2024 yılı faaliyet planımız bu dönüşümlerin bir örneğidir. Nice düzenlemeyi hayata geçirdik. Ülkemizde en büyük devrimi 2012 yılında çıkardığımı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Kanunu'yla yaptık. Marjinal grupların istismar malzemesi haline getirdiği İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz, kadına yönelik şiddetle mücadelemize etkisi olmamıştır. Kazanımların örselenmesine izin vermeyeceğiz.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GENELGESİ

Mevzuatımızı sürekli yeniliyoruz. 2006 yılında yayınladığımız çocuk ve kadına şiddete ve cinayete karşı aldığımız genelgeyi, bugün yayınladığımız genelge ile güncelledik. Bugün kamuoyuyla paylaştığımız 2024 yılı faaliyet planımız ilgili bakanlık ve kurumlarımızla hazırlanmıştır.

Kadınların kıyafetleri yüzünden okul kapılarından, iş hayatından dışlanmaya çalışan kadınların mücadelesi, Türk demokrasisinin en önemli mücadelelerinden biridir. Buradan Diyarbakır annelerini yürekten selamlıyorum. Evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında emeğiyle destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyorum.

"KADIN VE ERKEK EŞİTTİR"

Kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarını bir imtiyaz olarak değil, hak mücadelesi olarak gördük. Kadın ve erkek Allah'ın kulu olmakla da vatandaş olmakla da eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir. Önemli olan hak mücadelesindeki samimiyettir.

3 Kasım seçimleriyle Anadolu ihtilalini sizlerle birlikte başlattık. Türk demokrasisini vesayetin karanlığından sizlerle birlikte çıkardık. Terör örgütlerinin hain emellerini birlikte hüsrana uğrattık. Ne kadar çetin olursa olsun tüm zorlukların üstesinden birlikte geldik.

"ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİYLE YANIP TUTUŞANLAR..."

Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların amacı darbe ve vesayet yoluyla keyiflerince hareket etmektir. Her şeyi yaptılar, her türlü omurgasızlığı sergilediler. Ellerinde şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı ve nice kadın kahramanımızın kanı onların ellerinde, ciğerlerinde kalmıştır.

Bizim insanımız basiret ve ferasetiyle temaruz etmiş bir millettir. Kimin samimi olduğunu, kimin istismar ettiğini çok iyi görür. Milletimizin her bir ferdi gibi kadınlar da hakikatin farkında olduğu için istismar faaliyetleri artık taban tutamıyor. Gazze'deki insani dram bunun en çarpıcı örneğidir. Bu çevrelerin haftalardır Gazze'de katledilen binlerce çocuk ve kadın için tek kelime ettikleri baki değildir.

Kalkınma ve demokrasi yolculuğuna beraber başladığımız ülkeler ilerlerken, Türkiye on yıllar boyunca kılık kıyafetle okumak isteyen kadınların başörtüsüyle uğraştı. Kılık kıyafet özgürlüğünün iptali için AYM'ye koşanlar, başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyenler yine bu faşist zihniyetin mensuplarıydı.

"TÜRKİYE YÜZYILI, KADINLARIN YÜZYILI OLACAK"

Reformlarımızı sürdürerek ülkemizi hak ettiği yere getirmeye devam edeceğiz. Kadınların taleplerine de bu çerçevede önceliklerimizin en başında yer veriyoruz. Kadını dışlayan ülkede, siyasette sahip olduğu insan zenginliğinin yarısından vazgeçmiş demektir. Ne tarihimiz, ne kültürümüz böyle bir savrukluğa ve adaletsizliğe cevaz vermez. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. Şiddetsiz bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. "