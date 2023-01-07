Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e dedim ki; beni mahcup etme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kumluca'da konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Dere yatağında akar. İşte onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bir yerde ciddi miktarlara ulaşan yağış varsa, orada suyun tahliyesine izin veren dere yatakları var. O dere yataklarına izin vermezsek sel olur.

Acilen yapılması gereken yatırımların tespitini yaptık, inşasına başlama aşamasına geldik. Taşkın koruma tesisleri, mendirek inşa edeceğiz. Sulama yanında taşkın koruma için önemli olan göletlerin yapımına bu yıl başlıyoruz. Bu projeleri 4.3 milyar liralık yatırımla tamamlayacağız. Ağır hasarlı 23 binayı inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.

Dere yataklarının önünü kapatmama konusunda sizlerden hassasiyet bekliyorum. Sel felaketlerinde büyük kayıplar yaşamamak için buna mecburuz. Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, maddi zarar yüzünden üzülmesine rıza gösteremeyiz.

Biraz önce Kepez'de şehrimize yaptığımız eserlerin sevincini beraber yaşadık. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturmakla gurur duyuyoruz. Çok daha büyük azim ve kararlılıkla 2023'e girdik. Demokrasi ve kalkınma altyapısını asıl hedefimizin temeli olduğunu söylüyoruz. Bu yeni dönemin adına da Türkiye Yüzyılı diyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yüzyılını geride bırakırken, geleceğimize umutla bakabileceğimiz bir Türkiye tablosu olduğuna inanıyorum. Dünyanın ciddi krizlerle sarsıldığı dönemde Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle konuşabiliyorsak, bu tablo sayesindedir. Hala aksayan, düzeltilmesi gereken hususlar olabilir. Ama AK Parti iktidarı bunu başaracak.

Milletimizin gönlünü kazanmadık, beklentisini karşılamadık hiçbir ferdini bırakmamak üzere gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizi büyütme, geliştirme, güçlendirme yoluna ilerleyeceğiz. Çalışanlardan, girişimcilere her kesimi destekleyeceğiz.

Putin'e dedim ki; 'Bizim Kumluca'mız var. Burası bir domates memleketidir. Beni mahcup etme.' O ricamı kırmadı. O domateslerimizin ihracatında bunları gördük."