Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e dedim ki; beni mahcup etme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e dedim ki; beni mahcup etme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kumluca'da "Putin'e dedim ki; 'Bizim Kumluca'mız var. Burası bir domates memleketidir. Beni mahcup etme.' O ricamı kırmadı. O domateslerimizin ihracatında bunları gördük" dedi

Giriş: 07.01.2023 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e dedim ki; beni mahcup etme
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kumluca'da konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Dere yatağında akar. İşte onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bir yerde ciddi miktarlara ulaşan yağış varsa, orada suyun tahliyesine izin veren dere yatakları var. O dere yataklarına izin vermezsek sel olur.

Acilen yapılması gereken yatırımların tespitini yaptık, inşasına başlama aşamasına geldik. Taşkın koruma tesisleri, mendirek inşa edeceğiz. Sulama yanında taşkın koruma için önemli olan göletlerin yapımına bu yıl başlıyoruz. Bu projeleri 4.3 milyar liralık yatırımla tamamlayacağız. Ağır hasarlı 23 binayı inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.

Dere yataklarının önünü kapatmama konusunda sizlerden hassasiyet bekliyorum. Sel felaketlerinde büyük kayıplar yaşamamak için buna mecburuz. Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, maddi zarar yüzünden üzülmesine rıza gösteremeyiz.

Biraz önce Kepez'de şehrimize yaptığımız eserlerin sevincini beraber yaşadık. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturmakla gurur duyuyoruz. Çok daha büyük azim ve kararlılıkla 2023'e girdik. Demokrasi ve kalkınma altyapısını asıl hedefimizin temeli olduğunu söylüyoruz. Bu yeni dönemin adına da Türkiye Yüzyılı diyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yüzyılını geride bırakırken, geleceğimize umutla bakabileceğimiz bir Türkiye tablosu olduğuna inanıyorum. Dünyanın ciddi krizlerle sarsıldığı dönemde Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle konuşabiliyorsak, bu tablo sayesindedir. Hala aksayan, düzeltilmesi gereken hususlar olabilir. Ama AK Parti iktidarı bunu başaracak.

Milletimizin gönlünü kazanmadık, beklentisini karşılamadık hiçbir ferdini bırakmamak üzere gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizi büyütme, geliştirme, güçlendirme yoluna ilerleyeceğiz. Çalışanlardan, girişimcilere her kesimi destekleyeceğiz.

Putin'e dedim ki; 'Bizim Kumluca'mız var. Burası bir domates memleketidir. Beni mahcup etme.' O ricamı kırmadı. O domateslerimizin ihracatında bunları gördük."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
Liseli stajyere cinsel taciz!
Liseli stajyere cinsel taciz!
Baba ve oğlunun öldüğü kuyu faciasında detaylar ortaya çıktı!
Baba ve oğlunun öldüğü kuyu faciasında detaylar ortaya çıktı!
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.