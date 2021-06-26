Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul temel atma töreninde

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Kanal İstanbul için ilk kazma vuruluyor.

Saat 14:14'te Sazlıdere Köprüsü'nün yapılacağı alana helikopterle iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra konuşma yapacağı tören alanına geçti.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kabine üyeleri ve pek çok siyasi de eşlik ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasında “Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazından 13 kat daha güvenli olacak" dedi.

Karaismailoğlu, “Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Boğaz'ın çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kanal İstanbul projesini bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle maalesef projenin ilerlemesi biraz gecikti. Bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje kapsamındaki ilk köprünün temelini atmak üzere bir aradayız.

- İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi ulaşım için 54 ayrı iskelede günde 500 bin kişilik insan trafiği de söz konusudur. Boğaz'dan geçen gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar yükseldi. Her büyük geminin geçişi şehir için büyük risk anlamına geliyor.

- Gençlere, Z Kuşağı'na sesleniyorum. İktidarda olan biler neler gerçekleştirdik bilmeniz gerekiyor.

- Büyük gemilerin geçişi için Boğaz'ın kapatılmak zorunda kalması ve gemiler arasında bırakılması gereken mesafe ciddi zaman kayıplarına yol açıyor. Projeksiyonlara göre 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşması bekleniyor oysa Boğaz'ın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir.

- Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz.

"KİME SORULMASI GEREKİYORSA ONLARA SORDUK"

- Her ne kadar birileri kendi yetki alanlarında olmayan hususlarla ilgili "bize sorulmadı" diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması hukuka ve bilim uygun şekilde yürütüldü ve tamamlandı. "Bize sorulmadı" diyenlere sesleniyorum: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.

- Yahu sizin zaten bu ülkede bugüne kadar dikili bir ağacınız yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, orda da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık, yine aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi... Ama yaptık. Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi'yi yaptık, İstanbul - İzmir yolunu yaptık onun da önünü kesmek istediniz. Dinlemedik, dedik ki "Kervan yürür" ve kervan yürüdü.

- Zaten bu hususlarda en küçük bir eksiklik, usulsüzlük olsaydı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı. Bilimsel çalışmalara göre en makul, verimli hat olarak burası seçildi. 11 ayrı üniversiteden toplam 234 uzman görev aldı.

Ayrıntılar gelecek...