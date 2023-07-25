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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde yeni anayasa mesajı verdi. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasası ile karşılamış olmayı içimize sindiremiyorum. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var" dedi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 14:31
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        Yeni anayasa mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Adaletin hızlı ve etkin yürütülmesi için omuz omuza mücadele verdik. Adliye kapısını, adaletin kapısı haline getirmek için çaba harcadık. Ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarını yükselttik.

        Rakamlar adalet kalitesinde Türkiye'nin aldığı mesafeyi ortaya koymaktadır. Hakim-savcı sayısını 2,5 kat artışla 24 bine çıkardık. Toplam personel sayısı ise 191 bine yükseldi. Mahkeme sayılarını artırdık. Bölge adliye ve idare mahkemelerini devreye aldık. UYAP bünyesinde SEGBİS'i kurduk. Elektronik duruşma sistemini kazandırdık. Vatandaşlarımıza AYM'ye bireysel başvuru yapabilme imkanı getirdik. Askeri yargıyı kaldırdık. Attığımız adımların müspet karşılığını görüyoruz.

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        YENİ ANAYASA MESAJI

        Yapılanlar önemlidir ama yeterli değildir. En büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasası ile karşılamış olmayı içimize sindiremiyorum. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var.

        17-25 Aralık'ın gayesi meşru hükümeti yargı-emniyet darbesiyle alaşağı etmekti. Sızdırdıkları militanları üzerimize saldılar. Montaj olduğu itiraf edilen kasetlerle hassas kurumları hedef aldılar. Uyduruk dosyalarla yargımızı araç olarak kullandılar.

        "FETÖ'YLE MÜCADELEMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

        FETÖ yargılanmaları genel hatlarıyla başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Su uyur ama FETÖ'vari terör örgütleri uyumaz. Son FETÖ'cü hain de işlediği cürümlerin hesabını vermeden ne biz ne devletimiz güvende olabilir.

        Milletimize bir daha ne 17-25 Aralık gibi ne de 15 Temmuz gibi acıları yaşatmamakta kararlıyız. FETÖ'yle mücadelemiz artarak devam edecek.

        "SOSYAL MEDYADA AHKAM KESENLER..."

        Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil; kanun, nizam, mahşeri vicdandır. Sizin rehberiniz asırlar boyunca oluşmuş zengin hukuk külliyatımızdır.

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