Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- 18 Kasım'da başlayan şura boyunca Türk tarımı ve ormancılığıyla ilgili, son derece verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldı. 15 yıl aradan sonra yapılan şurada sektörün tüm paydaşları görüşlerini özgür bir şekilde ifade etme şansı buldu. Şimdiye kadar ki en geniş katılımlı şura olarak kayıtlara geçti. Her bir görüşün başımızın üzerinde yeri vardır.

- Bizim için değişmez hüküm, her işinizde istişare ediniz. Siyasetten ekonomiye, turizme kadar bir bilsen de bin danış ilkesiyle hareket ediyoruz.

- Tarım ve orman şurasında alınan kararlar bizim geleceğimizi aydınlatacak en önemli adımdır. Alınan kararların tarım ve ormancılık sektörünün önümüzdeki 5 yılına istikamet kazandıracağını umuyorum. Karar almak önemlidir ama asıl mesele hayata geçirmektir.

- Cumhurbaşkanı olarak Türk tarımını geliştirecek, çiftçiyi güçlendirecek kararların yakından takipçisi olacağım. Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı, kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek. İstiyoruz ki biz artık hayvan ithali yapmayalım.

- Yüce Allah'ın tüm insanlığa emaneti olan tabiat, Batılı şirketler eliyle tarihte hiç olmadığı kadar hoyratça talan ediliyor. Geçen asırda yer altı kaynaklarının yürütülen mücadelenin aynısı bugün su kaynakları ve tarım arazileri için yapılıyor.

"Ambarın anahtarı kimin elindeyse güç de onun elinde olur" derler. Milletimizin gıda güvenliğini güvence altına almak her ülke için olduğu gibi bizim de için de öncelik haline gelmiştir.

- Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir.

- İktidara geldiğimiz günden beri tarım alanlarının geliştirilmesine, su kaynaklarının ve orman varlıklarımızın korunmasına özel önem veriyoruz. Türk tarımını küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız. Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim. İktidara geldiğimiz günden bu yana bunu engelleyelim istiyoruz. Tarımda bu bölünmeyi engellediğimiz zaman ailece de milletçe de güç kazanırız. Çiftçimize her türlü araç gereç, gübre, tohum desteği verdik ama Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kâr odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Tarımda milli güvenliğe öncelik vermeyen her türlü projeye kârına zararına bakmadan karşı olduğumuzun altını çizmek istiyorum.