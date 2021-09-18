Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat hedefini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yol, mücadele, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçıların daima yanında oldum ve olmayı sürdüreceğim.

- Kendisi de ticaretten gelen biri olarak bu işlerin öyle oturduğu yerden ahkam kesmekle olmayacağını çok iyi biliyorum.

- Yaptığımız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Ticaret sadece mal alıp satmanın ötesinde misyonlara sahiptir. İhracatçılarımız ticaretle birlikte kültürel ilişkilerimizin de en önemi temsilcileridir. Sizler bu ülkelerin ihracatçı sıfatı taşıyan uçbeyleri, elçilerisiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.

- Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknoloji ve kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu ihracat gücüdür. Bunun için ihracatçı sayımızı önce 150 bine, ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.

- Geçtiğimiz yıl ilk 1000 ihracatçı firma arasına 50 ilden temsilci girmesi ihracatın ülke geneline yayıldığının işaretidir.

- Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık. 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayından geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla rekor elde ettik. Net ihracatın büyümeye katkısı 6.9 puan olarak gerçekleşti.

- Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı, çok daha uzak coğrafyalara doğru genişletiyoruz. Bugüne dek ihracatımızın üçte ikisini menzili 2 bin km'ye kadar olan ülkeler oluşturuyordu. Artık 8 bin km'ye kadar olan "Uzak Ülkeler Stratejisini" hayata geçiriyoruz. Amacımız uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatında ülkemizin payını 4 kat artırmaktır.

- Dünya ekonomisinin yüzde 67'sini oluşturan 17 ülkeye olan ihracatımızı 81.5 milyar dolara çıkarmak için hazırladığımız eylem planını önümüzdeki günlerde açıklıyoruz.

- Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız.