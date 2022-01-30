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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, bir ticaret merkezi, katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Trabzonluyla aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayız. Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Bugün elimiz boş gelmedik. Bakanlık ve belediyelerimize ait yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 eserin toplu açılışı için sizlerle bir aradayız.

- Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz. Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli ilçelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz

- Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen yatırımları hizmete alıyoruz. DSİ ilçe merkezimizdeki dereleri ıslah etti. Şehrimizde ulusal su ürünleri gen bankası kuruldu.

- - Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ilçelerimizde 272 milyon liralık altyapı yatırımını tamamladı, hizmet binasını tadil etti. Çok katlı otopark yaptı. Yalıncak plajını düzenledi. Şehrimize 6 turizm tesisi kazandırdı. Millet bahçesine buz pateni pisti kurduk. Bu ve diğer yatırımların resmi açılışlarını da bugün yapıyoruz. Yeni otogar, meydan otogar yapılımı, kentsel dönüşüm projeleri gibi devam eden pek çok çalışması var belediyemizin. Biz Ferhat'ız siz Şirin'siniz, dağları dele dele biz şirine kavuştuk.

"TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

- CHP'nin başındaki zat, kiminle yan yana terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. Bunlarla kol kola dolaşanlara benim milletim tamam der mi? Teröristlerin biz inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz. En kritik yerleri terör örgütleriyle irtibatlı kişilere belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları için namus sözü vermişlerdi. Bay Kemal hani namus hani şeref?

- Bunlar her fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi? Bunlar Batı'dan talimat alırlar. Bunların ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri yok! Bunların sözleri gibi hayatları da yalan

"BEN İHALELERE İMZA ATMAM, YALANCILIĞINI İSPAT ETTİN"

- Geçen akşam yine çıkmış benim televizyon programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de 5’li çete diyor müteahhit firmalara. Bu firmalara biz burayı 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve bir kağıt gösteriyor güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun yatsıya kadar bile yanmadı. Cambaz. Hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

- Türkiye siyasetinde CHP Genel Başkanının ve yöneticilerinin sergilediği omurgasızlığın bir örneğini bulmazsınız. Muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik. 20 yıllık iktidarımızda hep kendimizle yarıştık. Çıtayı kendi elimizle yukarı taşıdık. Her alanda bunu yaptık.

- Şehir hastanelerinin parasını nerden buluyorsunuz ey zavallı biz diyoruz ki yap işlet devret modeliyle bunları yaptık. Ve hala yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında yerli ve yenilenebilir kaynakların oranını sürekli yükselttik. Onlar daha ekonomik yöntemleri gündeme getirmeliydi. Biz şunu şöyle yaparız demeliydi. Ya mevcutları engellemenin ya da hesaba kitaba gelmeyen üfürüklerle milleti kandırmanın peşindeler.

- Biliyorsunuz biz 10 yıl önce milletimize 2023 hedeflerimizi açıkladık. Bu hedeflerin kılavuzunda nice büyük eserleri kazandırdık. 2053 vizyonunu gündeme getirdik. Bu vizyonun ilk hedeflerini oluşturmaya başladık. Siz CHP'den ve diğer muhalif partilerden herhangi bir vizyon hedef proje duydunuz mu, duyamazsınız. Çünkü böyle bir dertleri yok. Çünkü onlara biçilen misyon bu değil. Tutturdular Z kuşağı Y kuşağı. Biz de diyoruz ki TEKNOFEST kuşağı.

- Bulunduğu yerlere kumpasla gelenlerden siyaseti de, yönetimi de onurla yürütmesini beklemek elbette beyhude çabadır. Kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. İnşallah 2023 bu bakımdan Türkiye için bir temizlenme arınma, yenilenme vesilesi olacaktır.