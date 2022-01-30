Sahnedeki çocuk ile ilgili peş peşe açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki toplu açılış töreninde sahnede bulunan bir çocuk Erdoğan'ın elindeki mikrofona uzandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mikrofonu uzattığı çocuk, "Bay Kemal kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin" dedi.

Görüntü sosyal medyada tartışma konusu olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir tweet ile "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" çağrısında bulundu.

"PAYLAŞIMLARI SİLİN DEDİM"

Kılıçdaroğlu daha sonra İzmit'teki programının ardından gazetecilerin sorusu üzerine, "Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şeyi hiç yaşamamıştım. Bütün çabam evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak, kinden, öfkeden uzak, herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık, gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak. Bunu istiyorum, tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı, paylaşımları süratle silin! O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konu ile ilgili paylaştığı Twitter mesajında "Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş 'hain' ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Twitter'da, "Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor ve yanı başındaki büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlakımız? Çocukları siyasete alet etmeyin. Onların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da konu ile ilgili tweet'inde "Çocukların temiz yüreğini siyasetinizin kirli sözleriyle yaralamayın! Bırakın onlar saf ve masum kalsın" ifadelerine yer verdi.

SOYLU: ÇOCUKTAN AL HABERİ

Bu eleştirilerin ardından sahnede bulunan isimlerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da şöyle yazdı: "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'"