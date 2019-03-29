Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Pazar akşamının inşallah Cumhur İttifakı olarak, partimiz olarak çok hayırlı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ İFADESİ ASLINDA İSTANBUL İÇİNDİR"

Erdoğan: Doğduğumuz bir vilayet burası. İstanbul tarih itibarıyla bir payitaht. Tarihin kayıtlarında müstesna bir yeri olan ve uluslararası camiada gıpta ile bakılan bir şehir. Kimler İstanbul'u kendi strateji kayıtlarına almadı ki. Bizim İstanbulla ilişkimiz ise sevgili Peygamberimizin müjdesine dayalı olandı. Onun için 1453 çok anlamlıdır. Bunun karşısında olanlar, işte Gezi olaylarında yaşadık, 'Zulüm 1453'de başladı' diye duvarlara yazı yazanlar Haçlı zihniyetinin içimizdeki uzantılarıdır. En son Çanakkale'de mücadelede niye verildi? Hedef Çanakkale'yi aşıp, İstanbul'a gelmekti, girmekti. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde o zaman 'Hey 15'li 15'li' meselesinde o kınalı kuzular, yavrular, hepsi tıp öğrencileri vesaire. Beklenen sayıda asker yok. Teknoloji ise hepsi düşman kamplarının içerisinde. Ve Seyit Onbaşı gibi kendini o yola vakfeden Mehmetçiğimiz Çanakkale'de onlara geçit vermediler. İstanbul orada adeta virgül değil noktayı koydu. Çanakkale Geçilmez ifadesi İstanbul içindir. Avusturalya, Yeni Zelanda buraya geldi. Neydi dertleri? İstanbul'du.

"SİYASETE BAŞLADIĞIM İLK YER BEYOĞLU GENÇLİK KOLLARI"

Oturduğun bu şehir rastgele bir şehir değil. Biz de bu sevdayla bu şehre aşık olduk. Benim doğduğum, büyüdüğüm yer İstanbul'un müstesna yerleri değildi. Ben Kasımpaşa'da doğdum. Onun da tarihi önemliydi. Osmanlı okçuların yetiştiği yerin kenarında olan mahallede, iki odalı kirada oturduğumuz evde büyüdük. Binali Bey de aslında Kasımpaşalı'dır. Onun da mazisi oradan başlar. O Erzincan'dan çıktı geldi. Yollarımız bu davada bütünleşti. 40 yıllık siyasi geçmişim var. Siyasette şu andaki siyasi partilerin başında olanların gençlik kollarından yetişip buraya geleni yok. Kimisi gökten zembille inmiş. İlk başladığım yer Kasımpaşa. Beyoğlu Gençlik Kolları'ndan başladık. Büyükşehir Belediye Başkanlığına attığımız adımdan sonra İstanbul aşkımız orada şekillendi. O zamanki ilçe belediye başkanlarımızla elele verdik. Dünyadaki yapılan yerleri de incelemek suretiyle adımı attık, çok kısa zamanda çok çok ciddi yatırımlar sığdırdık.