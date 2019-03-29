Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli'de önemli mesajlar

29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...
Bizler dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel düzeyde haksızlıklara karşı itirazımızı dile getirdiğimiz güçler şimdi intikam peşindeler. 16 bin 500 kilometre öteden birileri Ayasofya'yı ele almak istiyor. Çok sabrettik ama geçenlerde açıkladım. Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz de inşallah tekrar müzeden isim olarak tekrar camiye çevireceğiz. Bazı planlarımız var, bu planları uygulamaya koyacağız. Onlar Mescid-i Aksa'yla uğraşadursunlar. Ayasofya'da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan'ın ağzından laf bir defa çıkar. Golan tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar, bilsinler ki o planlar üzerinde üzerinde bir başka plan var. O hesapların üstündeki hesap galip gelecektir. Galip olan ancak Allah'tır.
MİLLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKMASAYDI BUGÜN HAYATTA OLMAZDIM
Biz siyasi hayatımız boyunca milletimizle hareket ederek önümüzde çıka engelleri birer birer aşıp bugünlere geldik. Milletimiz bize sahip çıkmasaydı, inanın Cumhurbaşkanlığı makamında oturup ülkeyi yönetmeyi inanın bana belki hayatta bile olmayacaktım. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da bunu denediler. 15 Temmuz gecesi 23.15 Bay Kemal Atatürk Havalimanı'na iniyor. FETÖ'cüler tankların arasından alıyorlar Bakırköy Belediyesi'ne getiriyorlar. 01.15 Atatürk Havalimanı'na ben geliyorum. On binler Atatürk Havalimanı'nda. 16 saat biz oradan darbeye karşı hamdolsun bütün yönetimi ele alıyoruz ve valimiz, 1. Ordu Komutanımızla beraber bu darbecileri oradan hepsinin hakkından gelip cezaevine tıkıyoruz.
BUNLAR DEĞİL Mİ CAMİLERİMİZİ VE OKULLARIMIZI YAKANLAR!
ABD'yle her seferinde konuşmamızda FETÖ'yü istiyoruz. Ama varsın olsun, milletimiz bizimle olsun da düşmanlarımız çok olsun. Biz onların değirmenine su taşıyan güya bu memleketin evladı olanlardan dolayı üzüntülüyüz. CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet'e gönül vermiş kardeşlerimize sesleniyorum. Böyle bir ittifak sizin içinize sığınıyor mu? Ne diyor CHP'nin adaylarına eş başkan, 'Seçilirseniz bizim sayemizde seçilmiş olacaksınız' diyor. Çünkü bodrumlarda bunlar hesap sormasını iyi bilirler. Bunlar değil mi camilerimizi yakanlar, okullarımızı yakanlar. İşte Pazar günü beka meselesi derken bunu kastediyoruz. Vereceğiniz oylar bu hesabı sormak içindir.
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