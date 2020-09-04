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Cumhurbaşkanı Erdoğan, akıllı yol olarak tasarlanan Ankara - Niğde Otoyolu'nun açılıyor. "Marmara Denizi'ni saran otoyolun tamamlanmasıyla en yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgenin ulaşım sorunun çözmüş olacağız" diyen Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yatırım tutarı işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından oldukça kârlı bir yatırım olmuştur. Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Emeği geçen tüm kurumları, herkesi tebrik ediyorum.

- Yolun bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol mekanizmasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasıdır. Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirmeyle bu bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmamız lazım.

- Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir.

- Kalkınmanın ve gelişmenin temel altyapılarından biri ulaşım. Bunun için ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık. Özellikle karayolu, hava ve demir yolu taşımacılığında ülkemize çağ atlattık.

- Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda uzunluk göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buluyor

- Bu dönemde uzunluğu 483 kilometreyi bulan 315 tüneli hizmete alarak ulaşımın hızlı ve güvenli şekilde işlemesini sağladık. Koronavirüs döneminde açtığımız ve inşasını sürdürdüğümüz projeler dahi ülkemize ulaşım alanında kazandırdıklarımızı göstermeye yeterlidir.

- Cudi Dağı tünellerinin inşaasını tamamladık. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki ama biz durdurak bilmedik Ilısu Barajı'nı da hayata geçirdik. Yeni projeleri yakından takip ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında bizzat orada bulundum. Hedefimiz 2022 yılı 15 Mart'ta bu köprüyü hizmete almak.

- Adana için sembol bir eser olacağına inandığım Seyhan Barajı'nın hemen yanı başındaki köprü var. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 47 seviyesinde olan bu köprünün kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma Bakanlığı tamamlayacak. İnşasına Devlet Bahçeli köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve inşallah bu şekilde bitireceğiz.

- Bugün her alanda başı dik bir Türkiye varsa bugün 18 yıldaki başarılarımıza borçluyuz. Özellikle son 7 yılda maruz kaldığı iç ve dış fırtınadan sağ salim çıkması, bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir.

- Savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi, diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir.

- Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin takip ettiği bir altyapıya sahibiz. Biz sağlıkta en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdik. Ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık. İlk seçimler 2023 yılında. Önümüzde 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. 2023'ü yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.