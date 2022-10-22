Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü mesajı: Referanduma götürelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü konusunda, "Meclis'e sunulan teklif kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olur. Aksi yönde bir durum olursa ülkemizi sivil, özgürlükçü anayasaya kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra sürdüreceğiz. Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da bir dizi toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan başörtüsü konusunda şunları söyledi:
"CHP Genel Başkanı milletimizin kabuk bağlamış, başörtüsü tartışmasını yeniden açtı. Bu tartışma vesilesiyle milletimizin sahip olduğu tüm haklar gibi başörtüsü özgürlüğünü de hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskenin aralandığını gördük. Biz kadınlarımızı başı açık veya kapalı diye sınıflandırmadık. Birileri bunu aşabilmiş değil. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerimizde ikna odaları kurdular. O yavrularımızın başörtülerini başlarından çekerek aldılar. Bu ikna odalarında hesaba çektiler.
Benim kendi kızlarım imam hatip okulu öğrencisi olduğu halde imam hatip okuluna girme konusunda sıkıntıya düştüler. Ben kızlarından birisini müdürü arkadaşım olan imam hatip okuluna gönderdim. İstanbul'dan başka şehre. Çünkü zulmediyorlardı. Bay Kemal siz busunuz. Sizin ciğerinizi iyi biliriz. Artık bunları yapamıyorsunuz. Devletin tüm kurumlarında başı açık, örtülü ayrım var mı?
Kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin gönüllerini rahatlatmak için başörtüsü özgürlüğünü anayasa güvencesi altına alalım. Bakalım gelebilecek mi? Biz hazırlıkları yaptık. Bu anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Maksat tüm milletimiz bunu görsün. Yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı bir anayasa değişikliğini hazırladık. Meclis'e sunulan teklif kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olur. Aksi yönde bir durum olursa ülkemizi sivil, özgürlükçü anayasaya kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra sürdüreceğiz. Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin."
CHP LİDERİNE ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Ya aday olup bizim karşımıza çık ya da adayın kimse onu bilelim" dedi. Erdoğan şunları söyledi:
"Türkiye'yi her alanda ne kadar değiştirirsek değiştirelim. Ülkemizdeki muhalefet zihniyeti ve üslubuyla eski Türkiye'de takılıp kaldı. Samimi olarak üzüntü duyuyorum. Baktık kendi başlarına aday çıkaramayacaklar biz önlerini açalım dedik, hodri meydan seçimde karşımıza çık dedim. O ne anlamış biliyor musunuz, sanki ben ona televizyona çık dedim. Biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset yürek, vizyon ve hepsinden önemlisi cesaret işidir. Ya aday olup bizim karşımıza çık ya da adayın kimse onu bilelim. Daha kendi adaylığını ilan etme veya adayını söyleme iradesinden mahrum olanlar Türkiye'nin hangi meselesine çözüm getirirler."
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