Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yaptığı konuşmada başörtüsü tartışması hakkında, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Ya aday olup bizim karşımıza çık ya da adayın kimse onu bilelim" diye konuşmuştu.

"REFERANDUM DEĞİL SEÇİM SANDIĞI"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik olarak "Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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