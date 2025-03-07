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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı: Görüşmelere ev sahipliğine hazırız | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı: Görüşmelere ev sahipliğine hazırız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'nda konuştu. Rusya ve Ukrayna arasında bir an önce ateşkes sağlanması fikrini desteklediklerini belirten Erdoğan, "AB'nin güvenliği sadece üye ülkelerin meselesi değildir. Ukrayna'nın yeniden imarı projesinde yer almamamızın izahı yok" dedi. Erdoğan, "Müttefikimiz ABD'nin güçlü desteğinin alınması da önemli" ifadesini kullanırken, Ukrayna'da barışın tesisi için müzakerelere ev sahipliği dahil, her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Erdoğan, AB üyelik sürecinin yeniden canlanması çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:33
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'nda konuştu.

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        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Dayanışmamızı en üst düzeyde tutmamız fevkalade önemlidir. Biz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için başından beri çok büyük çaba sarf ettik. Bunu yaparken stratejik ortağımız olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne güçlü destek verdik. Bugün de adil bir barıştan yanayız.

        Ukrayna'da onurlu bir barışın temini için müzakerelere ev sahipliği dahil, her türlü katkıyı yapmaya hazırız.

        Avrupa Birliği'nin Ukrayna için imar planlarının dışında tutulmamızı izahı yok. Savaş sırasında savunma sanayimizin Ukrayna'ya desteği ve savaşa rağmen ülkeden ayrılmayan özel sektörümüzün katkıları ortada.

        AB'nin güvenliği sadece üye ülkelerin meselesi değildir. Müttefikimiz ABD'nin güçlü desteğinin alınması da önemli.

        Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir şekilde muhafaza ediyoruz. Üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz."

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