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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NG Kütahya Seramik 100. yıl fabrikaları açılış töreninde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları:

-Fabrika çatılarına kurulan tamamı üretimde kullanılan 25 megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek teşkil ediyor.

-Türkiye, yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyümek zorundadır.

-Makro denge ile ilgili sorunları belirli alanlarda, büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.

-Savunma sanayiden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın ende gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir.

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"2023 HEDEFLERİMİZ AÇIKLADIĞIMIZDA KÜÇÜMSEMİŞLERDİ"

-Siyasi ve ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk.

-2023 hedeflerimizi açıkladığımızda küçümsemişlerdi. Şimdi de milletimize Türkiye 100 Yılı sözümüz var. Güçlü ekonomi, adalet ve özgürlük, Türkiye eksenli küresel dönüşüm...

-Biz birileri gibi söz verip sonra kulağının üzerine yatanlardan değiliz. Her sözümüzü yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık. Eksiklerimiz elbette vardır. Bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye 100 Yılı bayrağını zirveye çıkarmaktır.

-Allah'ın izniyle daha sonra bayrağı gençlere devredeceğiz.