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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonra erdi. 3.5 saat süren kabine toplantısının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kocaeli Derince Limanı mevkiinde meydana gelen patlama nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz için eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyoruz.

Milletimize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. Menzile kilitlenmiş ok misali gözümüzü ufuktan bir an olsun ayırmadık.

Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.

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Türkiye olarak ne zaman atağa kalksak hemen milli birliğimize kast edildiğini görüyoruz. Son yıllarda bunun sayısız örneğini hep birlikte yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar nice saldırıyı akamete uğrattık.

"SİZ KAÇ ZEYTİN AĞACI DİKTİNİZ?"

Kemerköy'deki termik santral çalışmalar sürürken bu santral ekonomiye 1 milyar dolar katkı sağlıyor. Ana muhalefet genel başkanına sesleniyorum. Muğla Belediyesi sizin yönetiminizde. Soruyorum bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Kaç zeytin ağacı diktiniz? "Bir tane diktik" diyemezler. Biz AK Parti olarak geldiğimizden bu yana milyarları aşan dikimler yaptık. Son 21 yılda Türkiye toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak, bu alanda kırılması zor bir rekora imza attık.

Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklar.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ BU MUHALEFET"

Özellikle buradan bir kez daha sesleniyorum. Başaramadınız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek, fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Hiçbir program ortaya koymadan sadece insanlarımızın dertlerini istismar ederek, rüyalara dalanlar kabusla uyanmaya mahkumdur.

Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet sandıkta tescil eden iradeyi kabul etmiyor. Her gün yeni bir aday çıkıyor. Vergi uzmanı oldukları için matematiği çok iyi olduğu için 39 tane vekili o yavrucaklara verdikleri için eyvah yalnız kaldık diyorlar. Türkiye'nin en büyük talihsizliği, iş bilmez muhalefete sahip olmasıdır. Biz bugünkü sorunlara çözecek yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek projeler için koşuştururken, kendi siyasi hırslarını düşünenler unutulmayacaktır.

"EKONOMİK SIKINTILARI ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Ekonomik zorlukları gözardı etmiyoruz. Sokakta, pazarda, çarşıda yaşanan sıkıntıları çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan, bireylere hakaret edenlerden asla olmadık. Bizim görevimiz milletimizin sesine kulak tıkamak değildir. Yatırıma, istihdama öncelik vererek Türkiye'yi geliştirdik güçlendirdik. Sadece önceki yılların birikimi olan temel kalkınma ve demokrasi eksiklerini gidermekle kalmadık. Vatandaşlarımızın tamamına eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda refahlarını yükseltecek bir altyapı kurduk.

Hepimizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için 680 bin yeni konut inşa etmek üzere kolları sıvarken ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm projemiz milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Başvuru 160 bini aşmıştır. Enerjiden tarım ve sanayiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin örneklerini saatlerce saymak mümkündür.

Zamanında yüzde 6'lara biz düşürdük, yine biz indireceğiz. Ödün vermediğimiz iki husus istihdam ve büyümedir. Son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır.

"MİLLETİME SESLENİYORUM..."

Biraz hasbihal edelim. Ülkesinin kalkınması için emek veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. İçerde yaşadığımız badireler ve küresel sorunların açtığı sıkıntılar gelip geçicidir. Türkiye'nin potansiyeli geçmişle mukayese edemeyecek kadar büyüktür.

Bu kritik dönemde hep birlikte yapmamız gereken şey milletin ortak geleceğini, çocuklarımızın geleceğini küçük menfaatlerimizin önüne koymaktır. Deprem bölgesi için 104 milyar dolara mı ihtiyaç var? Bu dediğimiz şekilde hareket edersek o parayı yeniden milli ekonomimize kazandırırız. Kurumlarımızın çalışmalarında sistemin işleyişinde hala eksikler mi var? İki elin parmakları gibi kenetlenirsek hepsini tamamladığımızı görürüz.

"TÜRKİYE DESTAN YAZIYOR"

Milletimiz bu başarı hikayesini sadece son bir asırda bile defalarca yazdı. Çanakkale'de yazdı Milli Mücadele'de yazdı. Kıbrıs'taki soydaşlarını zulme terk etmeyerek yazdı. Gabar'da yazdı, Tendürek'te yazdı ve bütün bu destanları yazarken terör örgütlerini inlerinde işini bitirdi. Son 21 yılda verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak yazdı. Milletimiz bu başarı hikayesini kritik bir dönemde yine bizi destekleyerek yazıyor. Zaman yorulsa da bizim ülkemize ve milletimize olan hizmet aşkına yandığımız gönül asla yorulmaz. Daha kendine başında bulunduğu yapıya bir hayrı dokunmayanların bu gönül sadasını, bu hizmet aşkını anlaması mümkün değildir. Bunların kulakları Batılı efendilerin fısıltıları dışında her söze kapalıdır. Biz hep sözümüzü milletimize söylüyor, derdimizi insanımıza döküyoruz.

Her bir vatandaşımıza bugüne kadar gösterdiği sabrı, vefası için şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi dönemeci de başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye Yüzyılı'nın basamaklarını beraberce çıkmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin hedeflerini ve potansiyelinin büyüklüğünden bahsederken demogaji olsun diye söylemiyoruz. Siyasi Ankara'da koltuk kavgası vermek olanlar görenler bunu anlamasa da her alanda Türkiye destan yazmaktadır. Geride bıraktığımız 2 haftalık süreçte bu hakikati tekrar görme fırsatımız oldu.

Ayrıntılar geliyor...