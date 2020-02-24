Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı için bağışta bulunmaya davet etti. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Deprem bizi beklemiyor. Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. 18 milyon öğrenci 90 bin okulda eğitim görüyor. 13 bin yeni okula ihtiyaç var ve bazı okullar da güçlendirmeli. Deprem riski yüksek alanlarda yapılan okullar deprem sonrasında barınma alanı olarak kullanılabilecek. Eğitim-Öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamamız önem arz ediyor.

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