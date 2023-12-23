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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin, "Adayımızı yakında açıklayacağız" derken, 6 askerin şehit olduğu 1 askerin de yaralandığı terör saldırısı hakkında "Son terörist bertaraf edilene kadar sürdüreceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız. İrtifa kaybına son vereceğiz. İstanbul'u emanet edip, sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak olan adayımızı yakında açıklayacağız" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuştu.

        "SON TERÖRİST BERTARAF EDİLENE KADAR..."

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 6 asker şehit düştü, 1 asker yaralandı. Operasyonda 7 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısına ilişkin, "Dün Irak'ın kuzeyinde hainler tarafından gerçekleştirilen şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, hesabı misli ile sorulmuştur. 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist bertaraf edilene kadar sürdüreceğiz" dedi.

        Erdoğan, "Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Eli kanlı caniler ve örgüte destek verenler teröre yer olmadığını er yada geç anlayacak. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin" diye konuştu.

        YEREL SEÇİM MESAJI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri hakkında ise "Milletimizin tüm kesimleri ile aramızdaki bağı siyasetteki en büyük sermayemiz olarak görüyoruz. Bu ilişkiyi daha da güçlendireceğiz. Başkaları gibi bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan, verdiği sözlere beton dökenlerden olmayacağız. Yerel yönetim ile merkez arasındaki vizyon inanç birlikteliğinin önemini hepimiz biliyoruz. Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini nasıl geriye götürdüğünü hep beraber tecrübe ettik. Son 5 yılını temel atmama törenleri ile engelleniyoruz yalanları ile nasıl heba edildiğinin şahidiyiz" ifadelerini kullandı.

        Aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız. İrtifa kaybına son vereceğiz. İstanbul'u emanet edip, sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak olan adayımızı yakında açıklayacağız. Sabırla, kararlılıkla 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin" dedi.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #Terörle Mücadele
        #Yerel seçim
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